¡Quieren tomar, salir de fiesta, hagan lo que se les pegue su gana! Dice Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz está feliz por el lanzamiento de la nueva música de Grupo Firme y por un año lleno de éxitos, pero asimismo confesó que no la está pasando bien.

El cantante de 28 años no quiere ser falso con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, así que a la par de mostrar los adelantos de sus nuevos lanzamientos musicales, Caz reveló que no han sido días fáciles.

Confesó que a él le ha servido echar relajo, pero al mismo tiempo medirse con la bebida y cuidar de su salud con ejercicio, y remarcó que no es un buen ejemplo.

“Buen ejemplo yo no soy, yo soy una cagada, a mí me gusta ser desmadroso, pero yo equilibro mi vida, tengo un equilibrio, si ustedes lo quieren hacer, bienvenido, yo trato de impulsarlo; si quieren tomar, salir de fiesta, drogarse, hagan lo que se les pegue su chingada gana, al cabo la vida hay una, siempre lo he dicho, disfruten su vida al máximo, pero el equilibrio es bastante bueno.

“Yo sé que me van a llamar la atención por este video, pero se los tenía que decir, hagan lo que quieran, disfruten su vida al máximo, los quiero”.