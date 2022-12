¡Ya está en CDMX! Bad Bunny se prepara para sus conciertos en el Estadio Azteca (VIDEO)

Bad Bunny ya está en la Ciudad de México para el par de conciertos que ofrecerá como parte del cierre de su gira mundial, los cuales serán en el emblemático Estadio Azteca.

Su staff reveló el momento en que el conejo malo llegó a la capital del país y camina por el aeropuerto para presentar sus fechas finales de su gira World Hottest Tour.

Previo a su llegada a la capital, se había anunciado que ya se preparaba todo en el Coloso de Santa Úrsula para que este 9 y 10 de diciembre se realicen sus tan esperados conciertos.

Además, sus presentaciones en la CDMX quedarán inmortalizadas pues se grabará un video especial del cierre de su gira.

Sus conciertos en el Estadio Azteca serán los últimos previo al descanso que se tomará en todo 2023, ya que Bad Bunny señaló que regresará a los escenarios hasta 2024.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cu**"