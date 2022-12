Así celebra Shakira el triunfo de Marruecos en Qatar 2022

Esta jornada en Qatar 2022 se vivió un histórico hito, pues Marruecos venció a Portugal y se convirtió en el primer país de África en llegar a las semifinales de un Mundial de Fútbol, hecho que fue celebrado por Shakira.

El único gol de la jornada fue marcado por Youssef En-Nesyri, delantero en el Sevilla Fútbol Club de la Primera División de España.

Este histórico triunfo de Marruecos ante Portugal en el Mundial de Qatar fue celebrado por la cantante latina Shakira, quien recurrió a sus redes sociales para festejar el triunfo de los africanos.

La intérprete de “Monotonía” publicó un escueto mensaje en su cuenta de Twitter en donde manifestó: “¡¡Esta vez por Africa!!”. Estas palabras fueron acompañadas por una bandera marroquí.

Con este mensaje, la artista hizo referencia a su exitosa canción creada para el Mundial de Sudáfrica 2010: “Waka Waka (This Time for Africa)”.

Pero esta no es la primera vez que Shakira se ve involucrada en un partido de Qatar 2022, ya que en el encuentro donde España quedó eliminada la cantante tuvo gran protagonismo.

Lo anterior, ya que la colombiana fue parte importante de los memes compartidos contra los hipanos, a raíz de su ex relación con el español Gerard Piqué.

Con información de ADN Radio