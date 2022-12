Acusan a Kenia Os de retrasar un vuelo por bajarse para ir a concierto de Bad Bunny (VIDEO)

Kenia Os se encuentra en el ojo del huracán luego de que la creadora digital Chamonic publicara que por culpa de la cantante se retrasó un vuelo debido a que pidió bajar para poder asistir al concierto de Bad Bunny el sábado pasado.

Chamonic, relató que la disquera de Kenia Os le consiguió boletos a última hora por lo que, según la influencer, Os hizo un escándalo para bajarse del avión y llegar al Estadio Azteca a tiempo.

En la publicación, Chamonic explicó que la youtuber viajaba en primera clase de la Ciudad de México a Mazatlán, a través de Aeroméxico.

Una vez en el avión, y antes de despegar, Kenia Os recibió un mensaje de su disquera en el que le avisaban que le habían conseguido boletos para Bad Bunny y su concierto del sábado 10 de diciembre.

Kenia explicó un día antes que no pudo entrar al concierto del viernes debido al caos ocasionado por Ticketmaster y el problema de los boletos presuntamente duplicados.

“De verdad lo intenté y no se pudo. Llegué a la puerta y hay miles de personas afuera. POR FAVOR, tengan mucho cuidado. Yo me baje 3 segundos, fue imposible y un caos. Aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos”, explicó Kenia Os a través de su cuenta de Twitter.