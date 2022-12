¡Todo un ritual! La extraña razón por la que nadie puede tocar a Ángela Aguilar antes de cantar

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más exitosas de México y a lo largo de su carrera sabe qué técnicas de relajación y vocales necesita realizar antes de comenzar un show, por lo que llama la atención que nadie la puede tocar antes de un espectáculo.

La joven cantante, Ángela Aguilar brindó una entrevista donde reveló que una de las cosas que le gusta hacer es aislarse antes de un concierto, sin importar lo que esté pasando a su alrededor.

“Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, (que) digo ' ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco", continuó la hija de Pepe Aguilar.