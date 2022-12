¿Ya hay boletos para RBD 2023? Esto es lo que sabemos

A menos de un mes de ser anunciada la gira de RBD 2023 provocó en las personas que empezaran a buscar el precio de los boletos, a pesar de que no se hay fechas para los conciertos.

Luego de que los integrantes de RBD anunciaran su regreso, desató euforia en sus fans, lo que provocó que comiencen a buscar el costo de los boletos sin saber todavía la fecha de sus conciertos.

¿Cuánto costarán los boletos?

A pesar de que la gira RBD 2023 ya está al 100 por ciento confirmada, se desconocen todavía varias cosas sobre su regreso.

Por tal motivo, aún no se sabe el costo de los boletos, además de que no se ha informado qué empresa será la encargada de la distribución de las entradas, ya que Ticketmaster al ser el que distribuye los boletos para las importantes sedes de CDMX, pero tras la polémica con Bad Bunny, podría ser que ellos no los vendan.

¿Cuánto serán anunciadas las fechas para su tour?

Luego de que cinco de sus integrantes anunciaran el regreso de RBD, como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, se cree que el 19 de enero de 2023 se anuncie las fechas de su gira mundial, que serán publicadas en el sitio soyrebelde.world

