¡No te compares! Karely Ruiz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado (VIDEO)

La influencer Karely Ruiz protagonizó un momento muy incómodo con Dana, la esposa del Escorpión Dorado.

La estrella de OnlyFans fue la invitada del programa “El Escorpión Dorado al volante” y todo parecían risas y diversión hasta que al influencer le entró la llamada de su esposa Dana, entonces fue cuando empezó la discusión entre las dos mujeres.

Así fue la pelea entre Karely Ruiz y la esposa del Escorpión Dorado

Karely Ruiz le pregunta al Escorpión Dorado quién es Dana, entonces cuando el influencer atiende el teléfono él le dice a su esposa que está grabando y que lo espere porque la modelo de OnlyFans se estaba poniendo celosa.

Karely Ruiz le pregunta directamente a Dana que quién es a lo que la esposa del influencer le responde “La mera mera” y fue ahí cuando se desató el “pleito”.

“Yo soy la mera buena. No te compares”, le respondió Karely Ruiz, pero Dana no se quedó callada y le contestó: “Tú no te compares, mamacita, no sabes lo que dices”.