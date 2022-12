Eduardo Santamarina rompe el silencio y narra el asalto que sufrió junto a Mayrín Villanueva

Tras el asalto que sufrió, Eduardo Santamarina, famoso actor de Televisa, rompió el silencio y narró cómo se encuentran él y esposa.

A través de una entrevista para el programa VLA, Eduardo Santamarina reveló que se encuentran bien tras sufrir un asalto al regresar de sus vacaciones a la Ciudad de México.

El actor indicó que ya levantaron la denuncia por lo ocurrido y que dentro de lo que cabe están bien, sólo las pérdidas materiales.

Asimismo, reveló que no darían entrevistas, pues no quieren hacer grande el tema, pues los asaltantes se robaron la bolsa de Villanueva, en donde venía la dirección de su casa.

“No, no pensamos dar ningún tipo de entrevistas, pues se llevaron la bolsa de mi mujer, en donde venían la dirección de nosotros. Tienen muchos datos, entonces preferimos no hacer tanto alboroto, porque luego esa gente, ya ves, pues no tienen escrúpulos”, añadió.