“Estoy toda rota”: Lolita Ayala reaparece con oxígeno y silla de ruedas (VIDEO)

Lolita Ayala, reapareció tras alejarse del ojo público, en esta ocasión aprovechó para recordar su accidente aéreo y habló de las consecuencias que este le dejó en su vida, mismas que han preocupado a sus fans.

Lolita Ayala sufrió en 2015 el trágico accidente cuando se dirigía a Chihuahua para entregar estufas ecológicas en zonas marginadas, pues el helicóptero en el que viajaba con el gobernador César Duarte se desplomó.

Desde aquel día, la famosa conductora ha estado en constante recuperación, pues su salud no ha sido la misma tras sobrevivir.

Ayala fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una silla de ruedas y conectada a un tanque de oxígeno.

En su aparición, Lolita recordó que tras el accidente aéreo se rompió la columna

“Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para abajo de 30 metros, de cien pies, y caímos todos para abajo, de milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna”

Además, confesó que ha tenido muchas secuelas en su salud y ha tenido que vivir una larga recuperación que le ha impedido caminar correctamente.

“Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa... Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien”