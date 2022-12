Serrat se retira: "Solamente vengo a despedirme de los escenarios”/mundo

Joan Manuel Serrat a sus 79 años de edad, se despide este viernes de los escenarios con un último concierto en Barcelona.

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga [en referencia al covid]. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", explicó entonces.