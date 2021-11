Barbosa señala que estará atento a la investigación que lleva la FGE sobre Tecamachalco

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no tiene mayor información sobre la situación de Tecamachalco, ya que aclaró que toda la investigación la lleva la Fiscalía General del Estado; además de que cuestionó que los municipios designen como encargados de la seguridad a personas con supuestos vínculos al crimen, uno de ellos Alejandro Santizo.

El titular del Ejecutivo comentó que no le corresponde ampliar la información que se va arrojando de las indagaciones que hace la FGE, pues aclaró que no se dice en qué va y cuáles son los avances de esto a tratarse de una dependencia Autónoma.

"Yo no tengo que ampliar la información, la único que puedo decir es que es una investigación sujeta a procedimientos legales, estaré atento a ella (...) yo no llevo la investigación, no me meto a las investigación ni me reportan el curso de las mismas, ese deslinde lo tiene que hacer la Fiscalía General del Estado", dijo.