La FGE es la encargada de esclarecer el Caso de Tecamachalco, señala el gobernador (VIDEOS)

El gobierno de Puebla no tiene injerencia en la investigación sobre la ejecución de ministeriales en Tecamachalco, así lo señaló el mandatario Miguel Barbosa Huerta, quien expresó que la FGE será la encargada de esclarecer el caso, aunque cuestionó que Alejandro Santizo haya sido el encargado de la seguridad para la actual gestión municipal.

Luego de toda la polémica que se generó por los sucesos del pasado 19 de noviembre, el mandatario estatal declaró que no le corresponde ampliar la información sobre el asesinato de los agentes, pues explicó que la Fiscalía General del Estado es una dependencia autónoma que debe esclarecer, fincar responsabilidades y detallar los avances de este caso, no el Ejecutivo.

"Yo no tengo que ampliar la información, lo único que puedo decir es que es una investigación sujeta a procedimientos legales, estaré atento a ella (...) yo no llevo la investigación, no me meto a las investigaciones, ni me reportan el curso de las mismas, ese deslinde lo tiene que hacer la Fiscalía General del Estado", comentó.