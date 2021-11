Mier pide a la Fiscalía y al Poder Judicial respeten el debido proceso legal en el caso Tecamachalco (VIDEO)

A su salida de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, pidió no hacer juicios anticipados respecto a los tres agentes ministeriales abatidos en Tecamachalco, enfatizando que respeta a la Fiscalía General del Estado, además de señalar que la institución cuenta con plena autonomía para que se realicen las investigaciones.

Cuestionado por periodistas respecto a la situación violenta que se vivió en el municipio poblano, Mier Velazco calificó como un hecho lamentable lo ocurrido la noche del viernes en Tecamachalco.

El legislador poblano dijo no creer que sea conveniente ni prudente realizar juicios anticipados o dictar sentencias premeditadas respecto al caso, esencialmente como una muestra de respeto a los deudos.

Asimismo, resaltó que nos encontramos en un Estado de Derecho en donde el conflicto se dirimirá a través de los trabajos que realice la Fiscalía General del Estado de Puebla y no conforme a intereses, los cuales señaló que pueden ser legítimos pero se corre el riesgo de que se violente el proceso que deben tener las investigaciones.

“Es algo muy lamentable; yo creo que no es conveniente, no es prudente, no se lo merecen, ni los deudos, ni las víctimas, de especular, de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias. Vivimos en un Estado de Derecho y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponden a la fiscalía y no a otros intereses, que pueden ser legítimos, pero que pueden violentar el debido proceso”, dijo Mier Velazco.