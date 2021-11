Congreso analiza modificar Ley de Ingresos de la capital por fallo de SCJN sobre el DAP

El Congreso del Estado analiza la posibilidad de modificar el proyecto de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Puebla debido a la aplicación del impuesto sobre el alumbrado público debido al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac.

En entrevista, el coordinador de la bancada priista informó que en próximos días deberán definir la realización de cambios o no en el proyecto de Ley de Ingresos de la capital poblana, pues actualmente está siendo evaluada la propuesta por parte del equipo jurídico para tomar una decisión.

Asimismo, aseguró que tanto el Congreso del Estado como el Ayuntamiento de Puebla son conscientes de los últimos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive el que se dio la semana pasada, por lo que tomarán en cuenta la eliminación del impuesto sobre el alumbrado en Leyes de Impuestos de otros municipios.



“Ellos vinieron a exponer el tema, nosotros lo estamos revisando y en función de lo que los abogados o los términos determinen, procederemos a tomar alguna decisión; por el momento no hay ninguna determinación, tenemos algunos días más para decidir sobre el tema, sabemos sobre las resoluciones de la Corte”, dijo el priista.



Cabe recordar que el pasado lunes, la tesorera del Ayuntamiento de Puebla, María Isabel García Ramos, fue citada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para tocar el tema del cobro del Derecho al Alumbrado Público, señalando que fue el tema más fuerte tocado por los legisladores y augurando que se dirime hasta mediados de diciembre.

Por otro lado, Estefan Chidiac informó que hasta el momento se han revisado alrededor de 40 proyectos de Ley en la Comisión las cuales han sido ‘palomeadas’ al no encontrar inconsistencias en ellas, por lo que esperan acumular otro tanto para que la próxima semana se apruebe el primer paquete en el Pleno del Congreso.

Asimismo, señaló que las especificaciones para las propuestas son no rebasar el 5.5 por ciento de incremento derivado de la inflación, además de no incluir nuevos impuestos en todos los municipios, pues es un compromiso que hicieron con la ciudadanía para no afectar la economía de los poblanos.