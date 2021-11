Alcántara se niega a reconocer a Augusta: Jesús Giles sigue siendo dirigente estatal

El coordinador de la banca del PAN en el Congreso del Estado, Eduardo Alcántara Montiel, se negó a reconocer a Augusta Díaz de Rivera como la nueva dirigente estatal del partido blanquiazul.

El diputado local aclaró que hasta ahora Jesús Giles Carmona sigue siendo el presidente interino y lo será hasta que la Comisión de Justicia interna de la institución dictamine qué sucederá con la elección.

En tanto, Alcántara Montiel explicó que Díaz de Rivera, o cualquier político, puede reunirse con diferentes militantes para entablar diálogo, pero el dirigente del partido sigue siendo Jesús Giles hasta que se termine el proceso de impugnación.

Asimismo, mencionó que todos los militantes tienen la libertad política para reunirse en grupos o platicar desde cualquier lugar, y a nadie se le puede quitar ese derecho.

"No, no hay ningún problema con que cada quien se ponga el molde que se quiera poner, no busquemos el ‘gato encerrado’ es algo normal, obviamente ella defiende una posición, Genoveva defiende la suya… no hay vacíos legales, hay un dirigente, que es Jesús Giles Carmona, tenemos que esperar" mencionó.