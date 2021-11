Augusta canta victoria: el CEN perfila mi triunfo al tomar en cuenta actas de los 33 paquetes perdidos en la elección

Augusta Díaz de Rivera reveló que ya tuvo un acercamiento con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) respecto a la disputa por la dirigencia de la presidencia local del PAN, en donde le adelantaron que perfilan la ratificación de su triunfo, ya que tomarán como valido el conteo de los votos en las 33 urnas que desaparecieron.

En entrevista para CAMBIO, Díaz de Rivera dijo estar tranquila respecto a la espera del desarrollo de las impugnaciones presentadas por Genoveva Huerta Villegas, asegurando que es cuestión de tiempo para que se ratifique su triunfo por parte del CEN y asuma la dirigencia del partido.

En ese sentido, confesó haber tenido un primer acercamiento con el jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, en el que le dijeron que el conteo de los votos a través de las actas presentadas por los representantes de las fórmulas es válido, sin necesidad de que aparezcan los 33 paquetes electorales perdidos tras la contienda; por lo que considera que en próximos días se resolverá la impugnación a favor.

“Esa también no va a ser nula, digamos no le va a servir para nada, porque en corto, a mí el Jurídico del CEN ya me dijo que es perfectamente válido que si se tienen o no se tienen las actas de conteo de escrutinio y cómputo de los paquetes perdidos, con eso es suficiente para comprobar que los centros de votación se abrieron, que la gente fue a votar y cuál fue el resultado del cómputo”, dijo la ex regidora.