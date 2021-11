Treviño y Furlong comenzaron con los ataques vs Barbosa en sus discursos (FOTOS Y VIDEO)

Fernando Treviño y Rubén Furlong, ex presidente y presidente de la Coparmex, fueron los artífices de la ‘emboscada’ en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta en el evento de toma de protesta de su Consejo Directivo, pues en sus discursos comenzaron con los ataques en contra del mandatario.

Durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el primero en tomar la palabra fue Treviño Núñez, que inicialmente disfrazó su discurso con un llamado para dejar de lado las divisiones con el Gobierno del Estado, a pesar de que fue a su estilo morenovallistas siempre lo criticó.

Al tocar el tema de la reactivación económica y la recuperación de empleos, el empresario criticó las medidas que tomó el gobierno de Puebla en sentido de la emisión de decretos, esto principalmente en el año en el que el riesgo de la pandemia fue máximo, pues es importante recordar que a pesar de la crisis la Coparmex pedía que se permitiera trabajar de manera normal.

Treviño Núñez cuestionó la emisión de decretos por la reactivación económica, además de que le reprochó al gobernador Miguel Barbosa Huerta que no se hayan creado las condiciones de seguridad que atraigan inversiones.

"El espejismo de aquellos contra nosotros, sin importar quien lo diga o porqué lo diga, es una trampa en la que hemos caído todos, durante estos años se ha denostado al sector empresarial (...) los empleos no se generan por decreto o por buenas intenciones, los empleos se generan creando condiciones y de seguridad para las inversiones”.

Por otra parte, el nuevo presidente de la Coparmex, Rubén Furlong Rendón, en un mensaje más mesurado pidió a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al propio gobernador Miguel Barbosa Huerta, no desacreditar al sector empresarial y no minimizarlos.

"Ha habido, en el pasado y seguramente habrá en el futuro, propuestas y acciones con las que no coincidamos, que nos mantengan en lados opuestos del ruedo (...) escuchemos, no nos desacreditemos sin antes conocer el contexto, no nos paremos de la mesa, hay inteligencia en ambas partes y sé que ambos vamos por lo mismo", dijo.