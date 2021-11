Federación y Gobierno de Puebla intervendrá en conflicto por agua en Juan C. Bonilla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que su administración junto con la Federación tendrán que intervenir en el tema de la falta de agua de vecinos de Juan C. Bonilla quienes no tienen el suministro por parte de la organización de Pueblos Unidos, quienes supuestamente les quitaron el servicio a quienes no asistieron a una asamblea.

El mandatario comentó que en la zona de Santa María Zacatepec existe una convivencia quebrantada por el conflicto que ha generado la toma de la empresa de Bonafont, aunque comentó que a través de la vía del diálogo se puede resolver todo conflicto que haya surgido.

Agregó que existes acciones por parte del colectivo que no justifican los hechos de retirarle un servicio o suministro a pobladores, lo cual puede constituir una sanción o hasta un delito, por ello agregó que el Gobierno del Estado junto con la Federación tendrán que intervenir en el tema.