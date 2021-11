Barbosa señala que empresarios de las cámaras en Puebla no son los más importantes

El gobernador Miguel Barbosa Huerta le volvió a dar un "raspón" a la cúpula empresarial poblana, pues señaló que las cámaras de Puebla no son los más importantes del estado, sino aquellos que tienen inversiones y crean empleos.

El titular del Ejecutivo comentó que constantemente se reúne con empresarios importantes con quienes refirió mantiene una relación de permanente diálogo y colaboración, por lo que cual se dijo abierto a mantener pláticas con todos.

El mandatario comentó que reconoce a los emprendedores e inversionistas locales y extranjeros que ayudan al desarrollo de Puebla más allá del interés de sacar un beneficio propio para su economía, por lo que los reconoció como empresarios de verdad.

Explicó que sobre las cámaras no son los más importantes empresarios de Puebla, aunque sí tendió la mano a recibirlos y dialogar con ellos llegado un determinado momento, por lo cual expresó su respeto y apertura para platicar.

"No, yo recibo a empresarios todo el tiempo, hoy desayuno con empresarios muy importantes, y mantengo una relación permanente con ellos, yo voy a dialogar con todos, del peso que tengan yo hablo con todos, pronto estableceré relaciones con emprendedores, si me hablan de cámaras, ellos no son los más importante, pero hay que respetarlos y dialogar", dijo.