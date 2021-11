Barbosa señala no darse cuenta si llegó Romero Serrano a la presentación de la Política de Anticorrupción

El gobernador Miguel Barbosa comentó que no pudo cerciorarse de la asistencia o no del titular de la ASE, ya que fue un evento que duró poco y en el que hubo una rápida participación de su parte

"Si llegó o no, no me di cuenta porque fue un evento rápido", señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta respecto a la ausencia del auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano en la presentación de la Política de Anticorrupción, además de que señaló que cualquier tema de cambio en la ASE es atribución del Congreso de Puebla.

El mandatario comentó que ayer no pudo cerciorarse de la asistencia o no del titular de la ASE, y que fue un evento que duró poco y en el que hubo una rápida participación de su parte, aunque consideró que si no fue, se trató de una decisión propia.



"No me di cuenta porque fue rápido el evento, yo llegué hable y ya no tuve oportunidad de cerciorarme y si no fue, fue decisión de él (Francisco Romero Serrano) era de los invitados por forma parte del Comité Coordinador Ciudadanos no ha sido otra cosa", comentó.



Por otra parte, el titular del Ejecutivo comentó que no se trata de un cambio en la ASE, ya que fue un puesto electo por el Congreso del Estado, situación que deberá resolver en su momento el Poder Legislativo respecto a algún movimiento en este organismo.