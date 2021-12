SMT ya inicio análisis para determinar en qué municipios autorizará los mototaxis

Los mototaxis que estén asociados al crimen organizado o al huachicol no serán permitidos ni tolerados en el estado de Puebla, así lo sentenció la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa María Bracamonte González, quien señaló que ya han comenzado algunas revisiones para ver en qué regiones se puede autorizar esta práctica.

La secretaria aclaró que la nueva Ley del Transporte, recientemente aprobada por el Congreso del Estado, no contempla un regreso de los mototaxis, pues expresó que estos siguen prohibidos, además de que sentenció que así seguirán en tanto no se avalen mediante un estudio geográfico y de necesidades, el cual puede ser solicitado por los ediles.

En ese sentido, explicó que el proceso para comenzar este análisis es que el presidente o presidenta municipal haga una petición formal en donde justifique las condiciones de movilidad que existan en su demarcación o en localidades en las que haya un difícil acceso para vehículos grandes, basado en ello se abriría la posibilidad de concesionarlos, así como la operación de bicitaxis.

"Los mototaxis no regresan, la nueva Ley no prevé un regreso, hay una confusión porque no se ha leído bien la Ley, están prohibidos y seguirán siendo de uso para zonas en las que se requieran previo a un estudio técnico, no bajo otra circunstancias", mencionó en entrevista para Oro Noticias.