Congreso de Puebla aprueba por unanimidad reformas a la ASE

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas constitucionales del gobernador Miguel Barbosa Huerta, en las cuales presentó ocho causales para revocar al titular de la Auditoría Superior del Estado.

A tan sólo minutos de que el dictamen fuera aprobado en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Inspectora de la ASE, se turnó a Pleno para su votación.

La propuesta del ejecutivo del estado pasó sin modificaciones por lo que ahora se dieron elementos para revisar al titular de la ASE, como el incumplir con la fiscalización de las cuentas públicas sin justificación alguna, ser evaluado con un mal desempeño, entre otros.

Asimismo, se aprobó la creación de la busca Sala Especializada en responsabilidades administrativas de servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa y la Unidad Técnica del Congreso encargada de evaluar el desempeño de la ASE.

Con la aprobación en el Pleno, las reformas constitucionales deberán ser aprobadas por la mitad más uno de los 217 Cabildos del Estado de Puebla para que pueda entrar la reforma en vigor.