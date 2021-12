COVID llega al Congreso; Mónica Silva se contagia

La diputada Mónica Silva, dio a conocer que salió positivo a Covid-19, por lo que estará ausente en las sesiones de la aprobación del DAP, Ley de Egresos y el informe del Gobernador de Puebla.

Buenas noches, quisiera compartir con ustedes que he salido positiva a COVID 19 con síntomas leves y atendiendo las indicaciones médicas, por lo que me mantendré en aislamiento y atendiendo mis asuntos laborales desde casa. Me encuentro tranquila y con todo el apoyo de mi familia