La fórmula es muy compleja: Estefan da un paso atrás (VIDEO)

El diputado del PRI, Jorge Estefan Chidiac, comenzó a recular en el tema de la aprobación del ‘tarifazo’ que el Ayuntamiento de Puebla pretende cobrar por el Derecho del Alumbrado Público (DAP), ya que ahora dijo que si la fórmula que se estableció por el gobierno de Eduardo Rivera no es constitucional no será aprobada por el Congreso local.

El coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado informó que ya se encuentra analizando este dictamen, pero reconoció que no le entiende debido a que las formulas cuentan con diversos conceptos que no se explican.

Estefan Chidiac condicionó que si al término del análisis de la formula no se identifican los elementos que la hagan constitucional, el Ayuntamiento de Puebla no podrá cobrar el Derecho al Alumbrado Publico en 2022.

"Si no encontramos una fórmula que sea constitucional no la vamos aprobar, por eso no hemos decidido aprobarla porque estamos analizando la fórmula que nos envió el Ayuntamiento de Puebla, si encontramos que adolece y cae en inconstitucionalidad no la vamos aprobar, si lo cumple veremos si hay mayoría para aprobar, está muy compleja y muy difícil de entender", dijo.