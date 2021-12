Barbosa convocará a los 217 ediles para definir el cobro del alumbrado

El gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que mañana se reunirá con los 217 presidentes y presidentas municipales de la entidad para que definan si solicitan al Congreso del Estado la aprobación para el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), aunque expresó que más allá de la decisión legislativa, cada Ayuntamiento puede decidir aplicar esta tarifa o no.

El titular del Ejecutivo presentó este viernes una postura respecto al tema del DAP que ha generado controversia entre diferentes círculos políticos en Puebla, por lo que expresó que como parte de la resolución de conflictos y para meter orden en este tema, dialogará con todos los ediles de la entidad.

En ese sentido, señaló que convocará a una reunión presencial a los 271 alcaldes y alcaldesas mañana en el Centro de Convenciones, a fin de explicarles, de qué se trata esta adición a sus Leyes de Ingresos y que definan si solicitan al Congreso del Estado el cobro o no.

"Estoy convocando a los 217 Ayuntamientos, en el Centro de Convenciones y ellos van a tener que decidir si solicitan al Congreso, ellos lo van a tener que decidir, pero que si es cierto es que no podrán cobrar nadie por convenios particulares un derecho ilegal no previsto en ninguna ley", dijo.

Agregó que no se puede cobrar a través de convenios entre los Ayuntamientos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que de manera ilegal aplicaban una tarifa del 6 por ciento del consumo de energía eléctricas en cada domicilio, aunque explicó que también los propios Ayuntamientos pueden elegir no cobrarlo más allá de su aprobación legislativa.

"Es un derecho que no se puede cobrar por convenios, municipios, no es quedarse calladitos, se va a corregir esto y si asumen ellos la decisión de pedir su cobro tiene que ser al Congreso de manera voluntaria, ¿qué puede pasar?, que se incluya en las Leyes de Ingresos, sólo a petición de los municipios, pero los municipios pueden decidir no cobrarlo", comentó.