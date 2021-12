Alcaldes poblanos hacen bloque para pedir al Congreso autorice tarifazo del DAP para todos (FOTOS Y VIDEOS)

Poco más de 120 alcaldes encabezados por los ediles de Puebla, San Andrés Cholula; Zacatlán, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Atlixco, San Gregorio Atzompa, Ciudad Serdán y Cuautlancingo se pronunciaron a favor de que a partir del siguiente año se cobre el Derecho al Alumbrado Público (DAP), pues coincidieron en que se debe regularizar para evitar abusos.

El pasado sábado las y los presidentes municipales de diferentes zonas del estado acudieron al Centro de Convenciones para reunirse con el gobernador Miguel Barbosa e integrantes de su gabinete, a fin de determinar si solicitarán al Congreso del Estado cobrar el DAP a partir de enero del siguiente año.

Luego de casi dos horas de reunión, un bloque de alcaldes de la zona metropolitana y cabeceras distritales de Puebla presentó una postura, misma que fue en favor de que se cobre el DAP a partir del siguiente año, pues la mayoría coincidió en que desde se cobra hace varios años, sin embargo el objetivo es establecer fórmulas y lineamientos para evitar abusos.

Para ello, detallaron que la Secretaría de Planeación y Finanzas les dará el acompañamiento y la asesoría correspondiente para que puedan integrar el cobro a sus Leyes de Ingresos con base en una formula, derivada de las condiciones demográficas de cada demarcación para que se comience a solicitar este pago a partir de enero de 2022

El bloque de alcaldes que emitieron su postura de manera pública estaba conformado por Eduardo Rivera Pérez, de la capital poblana; Edmundo Tlatehui Percino, de San Andrés Cholula; José Luis Márquez, de Zacatlán; Carlos Peredo Grau, de Teziutlán; Norma Layón, de San Martín Texmelucan; Irene Olea Torres, de Izúcar de Matamoros; Ariadna Ayala Camarillo, de Atlixco; José Avelino Merlo Zanella, de San Gregorio Atzompa; y Eruviel González Vieyra de Ciudad Serdán.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta previamente señaló que se le daría asesoría a las y los presidentes municipales a fin de que pudieran determinar si aprueban el cobro de este derecho, más allá de si el Congreso del Estado autoriza o no que se pueda aplicar esta cuota a los poblanos.

Como gobernador del estado me corresponde asumir posiciones de gobierno por el bien de la gente. Le pido a las y los diputados que no decepcionen a la gente, que sostengan sus definiciones públicas con responsabilidad. pic.twitter.com/umssfgWSHD

"Es un derecho que no se puede cobrar por convenios, municipios, no es quedarse calladitos, se va a corregir esto y si asumen ellos la decisión de pedir su cobro tiene que ser al Congreso de manera voluntaria ¿Qué puede pasar? Que se incluya en las Leyes de Ingresos, sólo a petición de los municipios, pero los municipios pueden decidir no cobrarlo", comentó.