Confirmado: son siete diputados del PAN vs el tarifazo del DAP

Lupita Leal señaló que respeta la postura de sus compañeros de bancada respecto al tema, pero dijo que ella hizo un compromiso de no tomar decisiones que laceren a los poblanos

La mayoría de los integrantes de la bancada panista ya le dieron la espalda a su coordinador Eduardo Alcántara Montiel en su intento de forzar el cobro del DAP para el 2022, pues con Guadalupe Leal ya son siete legisladores del PAN que se pronunciaron en contra de que los poblanos tengan que hacer un gasto extra en el pago del Derecho.

La diputada Aurora Sierra fue la primera en expresar su oposición a la propuesta del cobro del DAP, a esta postura se sumaron Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nancy Jiménez, Rafael Micalco, Guadalupe Leal, Patricia Valencia y Oswaldo Jiménez.

En entrevista, Guadalupe Leal señaló que respeta la postura de los demás compañeros de la bancada respecto al tema del DAP, a raíz de que fue su coordinador quien presentó la propuesta, pero enfatizó que al haber sido electa como diputada local hizo un compromiso de no tomar decisiones que laceren a los poblanos.



“Yo me comprometí con la ciudadanía hace unos meses a que siempre estaré respetando el marco de la Ley y respetando los derechos de los ciudadanos, que ese es el papel de un representante popular, el papel de un representante popular como número uno es defender y siempre ir en equipo con las y los hombres que nos dieron la oportunidad precisamente de ser representantes populares”, señaló Guadalupe Leal.



Por su parte, la panista Aurora Sierra lamentó que más alcaldes se hayan sumado a la propuesta del cobro del DAP en sus municipios, asegurando que en todas esas Leyes de Ingreso irá en contra, pues no se trata de ver qué municipio podría hacerlo y qué otro no, ya que no debe aplicarse esta medida a ningún ciudadano.

De igual forma, descartó que al menos por su parte se trate de una postura que intente atacar a un actor político, en este caso al alcalde de la capital Eduardo Rivera Pérez, ya que obedece a la defensa de los poblanos a no erogar gastos extra luego de los estragos que dejó la pandemia a causa del COVID-19.

Por su parte, Mónica Rodríguez Della Vecchia negó que hubiera una ruptura al interior de la bancada panista, enfatizando que se trata de la pluralidad de ideas entre los diputados del grupo parlamentario, puesto que el objetivo principal de ir en contra de esta iniciativa es beneficiar a los poblanos.

Fuentes al interior del partido también informaron que Patricia Valencia y Oswaldo Jiménez estarían analizando dar su voto en contra del cobro del DAP, bajo el mismo argumento a la defensa de la ciudadanía y los fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que provocaron la suspensión del pago del Derecho en varios municipios.