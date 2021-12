Barbosa descarta que reunión con ediles haya sido para decidir cobrar el alumbrado

El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que la reunión del pasado sábado con alcaldes haya sido para decidir de manera unánime cobra el Derecho al Alumbrado Público, pues comentó que cada edil tiene el derecho de modificar o no su Ley de Ingresos y en su caso pedir al Congreso del Estado la aprobación de la misma.

El titular del Ejecutivo comentó que la reunión del fin de semana con los alcaldes y alcaldesas del estado de Puebla, era para dialogar con sus equipos a fin de priorizar el tema del DAP, la forma en la que se cobra y cómo tener una regulación estipulada en la ley para evitar abusos.

En ese sentido, detalló que el principal objetivo es que no se siga cobrando de manera ilegal a través de convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que debe tener una previsión legal, además de que nuevamente aclaró que no se trata de un impuesto, sino un derecho así como lo son el servicio de agua potable y recolección de basura.

"No va a seguir así porque es ilegal, que se cobre un derecho sin una previsión legal, no es impuesto, porque sigue por ahí quienes no comprenden, lo que el Estado en sus niveles cobra son Impuestos, Derechos y Aprovechamientos, es un cobro, por Alumbrado Público", detalló.