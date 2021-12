Líder del PRI regaña a diputados panistas y les tira línea: no se dividan en tema DAP (FOTOS Y VIDEO)

Néstor Camarillo Medina se lanzó en contra de los diputados panistas que han manifestado su desacuerdo con el cobro del DAP, pues reprochó que forman parte de una alianza, por lo que deberían estar respaldando proyectos en conjunto de las dos bancadas, acusando que hay intereses personales y políticos en sus posturas.



? El priista @NestorCamarillo pidió a los diputados y diputadas panistas que se oponen al cobro del #DAP en Puebla, que dejen a un lado los problemas políticos y personales con @eduardorivera01 pic.twitter.com/G21i9RIzYe

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 13, 2021







La bancada priista sea ha convertido en la férrea defensora del ‘tarifazo’ del DAP en los ayuntamientos de Puebla, llegando al grado cuestionar la falta de respaldo de los panistas en una moción que beneficiaría a Eduardo Rivera Pérez, el edil de la capital poblana emanado del PAN.

En rueda de prensa, Néstor Camarillo externó su molestia por la falta de respaldo de los diputados panistas a la propuesta, pidiendo que separen sus intereses políticos y personales en el análisis del cobro; esto luego de que siete de los nueve integrantes de la bancada blanquiazul se pronunciaran en contra del impuesto.

En ese sentido, aseguró que no están obligados a votar de una u otra forma, pero hizo hincapié en que formaron una alianza en donde se comprometieron a trabajar en conjunto para aprobar propuestas que beneficien a los poblanos, teniendo el DAP dichas características.

“En la Legislatura, me queda claro, a nadie se le puede obligar a votar lo que no quiere votar, simplemente lo único que he manifestado es que no se les olvide que llegamos por una coalición algunos diputados; que no se olvide que prometimos hacer un gran frente a favor de Puebla y de los poblanos; que no se nos olvide que el interés personal político debe quedar a un lado”, señaló Néstor Camarillo.

Camarillo Medina se pronunció a favor del cobro del DAP, puntualizando que son todos los legisladores del PRI quienes respaldan la propuesta, esto bajo el argumento de que es un partido municipalista que apoya las acciones de los gobiernos siempre y cuando beneficien a la ciudadanía.

Finalmente, aseguró que el alcalde Eduardo Rivera Pérez cuenta con el apoyo de la bancada para seguir realizando acciones que puedan favorecer a los poblanos, destacando que están abiertos al diálogo para poder escuchar otras opiniones.