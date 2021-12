Alcaldes deben definir si cobran o no el DAP; pero debe legalizarse desde el Congreso: MBH (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que la reunión que tuvo con ediles de Puebla en el Centro de Convenciones fue para priorizar el tema de la aprobación del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) aunque no a través de convenios con CFE, sino de manera regulada; aunque explicó que cada alcalde y alcaldesa debe determinar si se modifica o no su Ley de Ingresos, para que entre en vigor a partir del 2022.

Agregó que debe haber una previsión establecía en la Ley de Ingresos de cada municipio, aunque descartó que en el encuentro del sábado, se haya acordado una aprobación unánime por parte de cada representante de los ayuntamientos del estado de Puebla, pues precisamente este tema tendrá que ser solicitado al Poder Legislativo, asumiendo los costos políticos correspondientes.

"Les dije (a los ediles) que el ayuntamiento que lo quiera, que lo pida, con una modificación a su Ley de Ingresos; hay quien pensaba que se quedaría igual, eso no; todo legal, fue una posición, no de sacar una posición política, es explicarles, no es un acuerdo unánime para cobrar el DAP", explicó.