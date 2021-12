CEN de Morena advierte: tarifazo viola la plataforma electoral del partido (VIDEO)

Dijo que los alcaldes y diputados locales se comprometieron a no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes

El director jurídico del CEN de Morena y el poblano más cercano a Mario Delgado, Eurípides Flores, evidenció que la aprobación del cobro del DAP en los ayuntamientos de Puebla contravendría a la plataforma electoral del partido ya que los alcaldes y diputados locales se comprometieron a no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes.

Ante esto, hizo un llamado a los diputados y alcaldes emanados del partido lopezobradorista para que rechacen la propuesta emanada del PRIAN y prioricen la generación de estrategias a favor de la austeridad promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video publicado en sus redes sociales, pidió a los representantes populares de Morena en el estado de Puebla, ser congruentes con los valores y compromisos que hizo el partido durante la pasada campaña electoral estipulados en la plataforma electoral que estableció la fuerza política.

“Vemos con preocupación que hay algunos presidentes municipales electos por nuestro movimiento que han salido a manifestarse a favor de esta situación (el cobro del DAP), queremos recordarle a las compañeras y los compañeros cuál fue la plataforma electoral que presentó Morena en estas elecciones (…): no se pueden crear nuevos impuestos, no se pueden incrementar los existentes, no puede haber una mayor carga impositiva para la gente.”, sentenció Eurípides Flores.

El representante de Morena ante el INE dijo que hay preocupación por parte del CEN debido a que diversos alcaldes emanados de Morena se han sumado al cobro del DAP en los Ayuntamientos del estado; apeló a la congruencia de los diputados y alcaldes del partido para que se vote en contra la propuesta del tarifazo del DAP.

Cabe destacar que otros actores políticos poblanos del partido en la escena nacional como el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, así como el delegado del CEN en Puebla, Rosendo Medina Filigrana, se han pronunciado en contra del tarifazo del DAP al considerar que lacera la economía de los poblanos.