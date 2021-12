Barbosa rinde III informe: seguridad, atención de la pandemia y reactivación; sus grandes logros del año (FOTOS Y VIDEO)

Este martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta rendirá ante el Congreso del Estado su tercer informe de actividades como titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el que presentará los resultados de control del coronavirus, en materia de seguridad, obra pública y las acciones de respuesta de su administración durante el 2021.



En punto de las 11:00 horas, el mandatario acudirá a la sede del Poder Legislativo a entregar por escrito el documento que contiene las acciones y resultados que tuvo durante su segundo año como gobernador de Puebla, en donde, además, emitirá un mensaje político, sin embargo, señaló que su evento será austero y sin actos masivos como sucedía en el morenovallismo.

Barbosa Huerta aclaró que no habrá convocatoria masiva o mariachis como se acostumbraba en anteriores gestiones, pues señaló que este es un ejercicio de rendición de cuentas, no de frivolidad y opulencia, por lo que no habrá ningún acto en otro recinto como el Auditorio de la Reforma.

Puebla, modelo a seguir en el control de la pandemia

Entre los principales resultados que ha tenido el Gobierno del Estado este año, está el combate a la pandemia del Covid, el cual se ha hecho a través de la vacunación a los mayores de 18 años de edad, así como la inversión superior a los 4 mil 350 millones de pesos que ha realizado el Poder Ejecutivo a través de las diferentes dependencias del Gabinete Estatal para control del virus.

La buena actuación del sector salud y las decisiones del gobernador hicieron que por parte de la Federación se reconociera el manejo que se ha tenido en el estado de Puebla al respecto, mismo que llevó al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez, a presentar los resultados ante autoridades como la SSA Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste.

Permitió reactivación económica total

Después de la segunda oleada, el Gobierno del Estado permitió de manera gradual la reapertura económica de diferentes giros comerciales, aunque fue hasta el mes de octubre que la autoridad estatal decretó un reinicio total de actividades, lo que incluía antros, bares, conciertos y eventos masivos, entre otros, esto como parte de la recuperación económica tras el embate de la pandemia del Covid.

Posterior a esto presentó el programa Que Reviva Puebla, el cual contiene decenas de acciones para promover el turismo, la recuperación económica y la realización de actividades masivas como funciones de teatro, carreras Nascar, ferias y eventos atractivos después de la etapa más crítica del Covid.

Reduce inseguridad

Dentro de los resultados en materia de seguridad y sobre la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante este año el número de reportes de secuestro bajaron un 75 por ciento con respecto al año anterior; misma situación que se dio en el homicidio cuyas cifras se redujeron en un 30 por ciento, además, del robo de alto impacto que bajó un 23 por ciento; por otro lado, el narcomenudeo subió un 30 por ciento, sin embargo, este aumento se debe a que se iniciaron más carpetas de investigación de este delito que en el pasado.







Invierten millones en obra social, apoyo al campo

Adicional a lo anterior, durante el ejercicio fiscal actual el Gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura invirtió poco más de 3 mil 500 millones de pesos en el tema de la obra social a largo del territorio poblano, monto que se vio reflejado en pavimentaciones, intervención de puentes, caminos estatales, bacheo de vialidades y apoyo a municipios; sus proyectos siguen en proceso y deberán estar listos antes del 31 de diciembre.

Parte de la inversión también se vio reflejada en el sector campo, pues por primera vez un Gobierno del Estado tuvo una partida importante de miles de millones para el sector campo, esto a través del apoyo a agricultores, exportadores y ganaderos, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Responde ante emergencias y desastres

Uno de los puntos a favor en esta administración durante el 2021, fue la respuesta de Ejecutivo en situaciones de emergencia como el Huracán Grace para el que se invirtió más de 250 millones de pesos de recurso estatal, en apoyo a viviendas, entrega de despensas, indemnización de tierras y solidaridad con los afectados; así como el apoyo y gestión que se ha dado tras la explosión de San Pablo Xochimehuacan, al nivel que reubicarán a cerca de 31 familias a un predio en el Batán, cuya inversión será superior a los 100 millones de pesos.