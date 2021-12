Puebla, ejemplo a nivel nacional en el manejo de la pandemia: Barbosa (VIDEO)

Con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó los resultados del combate a la pandemia del COVID, además de que señaló que Puebla ha sido reconocido a nivel Nacional por su gran manejo de la contingencia.

? #TercerInforme I “En Puebla no hay desabasto de medicamentos. Nos nos faltaron en la lucha contra el #Covid ; hemos invertido 4 mil millones de pesos de recursos estatales en la pandemia” dice @MBarbosaMX en su informe pic.twitter.com/3CulGBNsLR

Durante la presentación de su Tercer Informe, el mandatario estatal comentó que el tema salud es una prioridad para su gestión, a través de las 754 unidades médicas y los más de 10 mil millones de inversión pública al año para fortalecer al sistema de salud poblano.

Agregó que Puebla es de los Estados que no tiene desabasto de medicamentos, pues han tenido que gastar recurso propio para comprar los productos que requiere la ciudadanía más allá de lo que no ha enviado la Secretaría de Salud Federal.

Agregó que Puebla fue reconocido a nivel nacional como el estado que mejor combatió la pandemia del Coronavirus, además de que se ha podido lograr que el 90 por ciento de los poblanos ha tengan al menos su primer dosis contra el Coronavirus.

"Damos información diaria de todos los hechos tenemos un extraordinario sistema de salud pública, la aplicación de vacunas la tenemos al 90 por ciento de nuestra población (...) fuimos audaces para tomar la decisión primero en el país de que todo se abriera no distinguimos entre actividades esenciales y no, para nosotros era riesgoso abrir como no abrir", dijo.