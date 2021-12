Más de 2 mil detenidos y la reducción de delitos: resultados en seguridad que presentó Barbosa

Más de 2 mil detenidos, la reducción de la incidencia delictiva y la renovación constante de la Policía Estatal son los resultados en materia de seguridad que presentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta en su tercer informe, así como la coordinación Metropolitana con las Policías Municipales.

Durante la presentación de los resultados del Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2021, el mandatario detalló que encontró un sistema de seguridad corrompido, en donde estos temas son de contención de área.

Agregó que desde el primer día que asumieron el control del Gobierno de Puebla los índices delictivos has disminuido de maneras considerable, pues lograron que el Estado pasara de ser el sexto más inseguro del país al lugar número 23.

El mandatario sentenció que ha cambiado de manera constante la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, además de que comentó que seguirá cambiando siempre que sea necesario, para continuar con la desarticulación de bandas de los que hasta el momento hay más de 2 mil detenidos.

"Llevamos más de 2 mil presos a partir de que entramos en funciones las mafias se renuevan pero no vamos a parar, ni a dejar a nuestra Puebla abandonada en manos de la delincuencia, hoy no en mi gobierno no hay vinculación he renovado a la policía en dos ocasiones y la puedo seguir renovando sin que me tiemble la mano, conmigo nunca se acercan a plantearme cosas indebidas, es una gran prioridad", señaló.