No existe la impunidad en Puebla: Barbosa sentencia a funcionarios que incurran en ilegalidad

El gobernador Miguel Barbosa detalló en su tercer informe que en Puebla no existe la impunidad, pues a todos los funcionarios públicos que cometan un delito se les aplicará la justicia

Aplicación de la justicia pareja garantiza el gobernador Miguel Barbosa Huerta de aquellos funcionarios públicos que incurran en una ilegalidad, además de que sentenció que se podrá en orden el tema de los honorarios a los abogados.

El mandatario detalló en su tercer informe que en Puebla no existe la impunidad, pues a todos los que cometen un delito se les aplica la justicia, aunque señaló que no existe persecución contra nadie que no tenga causas probadas de este sentido.

"Aquí lo digo de antemano que desde los órganos de justicia se respeten los derechos humanos, pero que no se confunda, quien viole la ley se aplica la Ley, los derechos humanos son un derecho a la protección para no ser afectado por ninguna autoridad en Puebla", dijo.

Añadió que se respeta a los poderes a todos los organismos autónomos, aunque señaló que no serán omisos ante quienes cometen cualquier delito o abuse de los poblanos.

"Es totalmente un compromiso, aquí no hay detenidos por causas que no están vinculadas a causas acreditadas, que no se confunda eso, somos respetuosos de las creencias, libertades, valores sociales, tolerantes, respetamos la libre expresión, reunión" dijo.