Lalo Rivera convence al CCE para que apruebe el tarifazo al alumbrado público

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aprobó el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), después de tener un cónclave con el alcalde de la capital Eduardo Rivera Pérez, bajo la condición de que se haga de manera transparente y se explique la nueva fórmula para realizar la recaudación.

A través de un comunicado, el CCE dio una postura positiva sobre el ‘tarifazo’ que se busca aprobar para integrarlo a la Ley de Ingresos 2022, pero pusieron como condición que se sociabilice entre la ciudadanía, además de que la fórmula sea explicada y detallada, y también que sea coherente y solidaria con los poblanos.

Asimismo, propusieron que el gobierno municipal haga un observatorio ciudadano específico para dicho cobro y que sea a través de este medio que se den a conocer las quejas y necesidades, además de garantizar el servicio por el que se estaría pagando.

La Coparmex también emitió un comunicado a favor del DAP, en el que señaló que entienden la economía tan golpeada de la ciudadanía, pero que a la vez con el pago de dicha tarifa se espera que se mejoren las luminarias y se instalen nuevas, ya que en algunos puntos de la capital son inexistentes.

La mañana de este martes el presidente municipal Eduardo Rivera ‘tiró línea’ a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial en un conclave privado que tuvieron en el Club de Empresarios, pues el lunes pasado el presidente del organismo, Ignacio Alarcón, dijo que se tenían que reunir con el edil para dar una postura.

CMIC a favor del tarifazo por conveniencia

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Héctor Sánchez, se mostró a favor del cobro del DAP en los municipios, pues argumentó que los ayuntamientos lo necesitan para tener buenas finanzas.

Sánchez Morales también dijo que el DAP no es un impuesto nuevo ni adicional que se esté cobrando, pues es un impuesto que siempre se ha pagado, no obstante dijo que no representará una amenaza a los bolsillos de los poblanos.