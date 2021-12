CEN Morena envía un segundo mensaje a diputados: no al tarifazo (VIDEO)

Eurípides Flores sacó la cara por el CEN de Morena y respondió a la rebeldía de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien presentó una iniciativa para que se cobre el DAP en los 217 municipios de Puebla; pues el director jurídico del CEN morenista, que es también el poblano más cercano a Mario Delgado, le recordó que todos los diputados del partido firmaron una carta compromiso para no traicionar a la ciudadanía.

Sergio Salomón también dijo no tener miedo a represalias por ir a favor del DAP, ya que el Congreso local no es la casa de algún partido político, argumentado que su postura obedece a que deben legislar para los poblanos.

El director jurídico del CEN le recordó al coordinador de la bancada local de Morena, a través de un video en sus redes sociales, que firmaron una carta compromiso durante el proceso electoral para guiar su trabajo respetando los valores del partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En ese sentido, recalcó que la carta compromiso signada por los representantes de Morena en el Congreso local está en poder del CEN, recordándoles que deben cumplirla al ser abanderados por el partido lopezobradorista.



“Todas y todos se comprometieron a defender y promover el proyecto de la Cuarta Transformación, y el proyecto de la Cuarta Transformación en esta parte es muy sencillo: no se pueden crear nuevos impuestos, no se pueden aumentar los existentes y lo que tiene que hacerse es un programa de austeridad para que haya dinero para atender a la gente”, sentenció Eurípides Flores.



De igual forma, hizo un llamado a las diputadas y diputados de Morena en el Congreso local para que actúen en congruencia con el compromiso que adquirieron en el proceso electoral, pues aseguró que como representantes de la Cuarta Transformación no pueden traicionar la confianza de la ciudadanía.

Finamente, enfatizó a los diputados que deben respetar la agenda legislativa del partido en donde se comprometieron a no crear o incrementar los impuestos a la ciudadanía, esto para no afectar a los mexicanos, y en este caso a los poblanos, en su economía.