Explosión en Xochimehuacan dejó siete muertos y habrá más detenciones: MBH (VIDEOS)

A 45 días de la explosión en San Pablo Xochimehuacan, las autoridades de Puebla reportaron un saldo de siete muertos por el siniestro; además de que la comisión institucional ha concluido con la intervención de viviendas dañadas y comenzará con las reconstrucciones y reubicaciones.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que más allá de la detención y vinculación a proceso del ‘Callo’ y sus secuaces, su administración detendrá a quienes estén por encima de ellos, pues comentó que no creen que solamente estos individuos operen el tema del ‘huachigas’ en la junta auxiliar de la capital.

Lo anterior con el estricto objetivo de darle justicia a todas las personas que perdieron su casa o su patrimonio a causa del siniestro del pasado 31 de octubre, así como a quienes perdieron la vida por este suceso; en este sentido detalló que el reporte oficial que tiene es de siete muertos, aunque hasta el corte de la semana pasada era de cinco.

“No son cuatro, son siete fallecidos y lesionados y daño en propiedad ajena, es enorme lo que pasó (...) no me quedo con que ellos son los que actúan solos, son grupos, son bandas y hay arriba de ellos otros y vamos a llegar a ellos, no va a haber impunidad en nada, es una condición de este gobierno”, mencionó.