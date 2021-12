Nora reniega dar el apoyo al DAP pese a que ya firmó una iniciativa (FOTOS Y VIDEO)

La coordinadora de la bancada del PT, Nora Merino Escamilla, aseguró que Eduardo Rivera Pérez no tiene garantizados los votos a favor de los diputados de su partido pues deberán analizar que la propuesta del cobro del DAP entre en la legalidad; por otra parte, el panista Rafael Micalco negó que el alcalde de la capital se reuniera con los diputados panistas ya que sólo tuvieron sesiones de trabajo con el equipo del presidente municipal.

Una declaración del alcalde Eduardo Rivera Pérez complicó la aprobación del DAP sin que hubiera una oposición férrea al proyecto; el panista aseguró que tenía la mayoría de votos de los legisladores poblanos para que pudiera cobrar el ‘tarifazo’, provocando una respuesta por parte del PT que le desfavorece.

En entrevista, la diputada Nora Merino Escamilla aseguró que la bancada del Partido del Trabajo aún no ha comprometido sus votos respecto al tema del DAP, ya que aún se están analizando puntualmente las propuestas a modificaciones de las Leyes de Ingresos de todos los municipios.

En ese sentido confirmó que han tenido reuniones con el operador político del Ayuntamiento de Puebla, Pablo Montiel, en las cuales sólo se intentó explicar de manera general la fórmula aplicada para que el cobro del DAP se vuelva constitucional aunque no se realizó ningún tipo de cabildeo o negociación.

"No sé qué votos tiene pero por lo menos los votos del PT no están comprometidos. Yo recibí en mis oficinas a Pablo Montiel platicamos unas cuestiones generales, me explicó el tema general del DAP pero no hubo negociación, ni cabildeo; pero no, en PT y Morena no hay un voto definido", dijo la diputada petista.