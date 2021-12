Si no está en las Leyes de Ingreso, municipios no podrán cobrar el DAP a través de CFE: Barbosa

Los gobiernos municipales que pretendan cobrar el alumbrado público no podrán hacerlo ni generar convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a menos que hayan modificado su Ley de Ingreso, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El Ejecutivo estatal aseguró que el Congreso del Estado posee las facultades necesarias para poder hacer modificaciones en cuanto a la fórmula de recaudación del Derecho al Alumbrado Público (DAP), a fin de poderlo aprobar o desechar.

En este sentido señaló que desde hace muchos años se lleva a cabo el cobro de dicho impuesto, sin embargo, éste ha causado polémica en las últimas semanas, por lo que aseguró que su administración respetará todas las opiniones sobre el tema.

Barbosa Huerta reconoció que los gobiernos municipales tienen que buscar los mecanismos por los cuales se puedan obtener recursos para hacer frente a sus obligaciones financieras.

De igual manera indicó que los ayuntamientos que no hayan incluido el DAP dentro de sus Leyes de Ingresos no podrán generar convenios con la CFE para la recaudación del mismo, pues incurrían en una ilegalidad.

“Quienes no lo hayan hecho seguramente subsidiaran ese Derecho de Alumbrado con recursos propios, porque no podrá haber convenios entre la CFE y ayuntamientos que no tengan en sus Leyes de Ingresos esa previsión”, dijo.