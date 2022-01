Golpe a Geno: anuncia Augusta la remoción del novio Irving como representante del PAN en el IEE (FOTOS)

La dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, le recriminó a Genoveva Huerta por ayudar a Morena en la contienda electoral del 2021 poniendo a candidatos de ‘mentiritas’ para darle el triunfo a los lopezobradoristas, calificando como un fracaso su plan de oposición cuando ocupó la dirigencia ‘blanquiazul’.

De igual forma, la ex regidora capitalina iniciará la limpia del ‘genovevismo’ en el CDE anunciando la salida de Irving Vargas de la representación del partido ante el IEE, quien es la pareja sentimental de Huerta Villegas.

La guerra interna del PAN continúa a dos meses y medio que concluyó la contienda por la dirigencia del partido, ahora Augusta Díaz le recriminó a Genoveva Huerta por ayudar a Morena en la contienda electoral del 2021 poniendo a candidatos de ‘mentiritas’ para darles triunfos.

En entrevista, aseguró que la estrategia de su contrincante para mantener a un partido de oposición fue fallida, radicando el problema en la selección de candidaturas pues aseguró que por un lado ayudó al partido guinda mientras que en el otro ‘pegaba’.

"La estrategia de ella (Genoveva Huerta) no funcionó, ya que de un lado pegaba con el mazo y con la otra mano ayudaba y ya no es así. Por eso tantas candidaturas fallidas que ganó Morena, con el mazo daba pero con la otra ayudaba; fue una estrategia que no le funcionó a ella", señaló Augusta Díaz.