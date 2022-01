Mónica Rodríguez le enmienda la plana a Lalo: no le quitaron nada, el DAP no se cobró en 2021

Mónica Rodríguez Della Vecchia le enmendó la plana al alcalde Eduardo Rivera Pérez al puntualizar que con el rechazo del DAP no afectaron las arcas municipales ni ponen en riesgo la aplicación del servicio de alumbrado público, pues desde el año paso no se tenía contemplado el ‘tarifazo’ en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento por lo que aseguró que debe de garantizar el derecho a toda la ciudadanía.

En entrevista para CAMBIO, la diputada local por el distrito 9 de Puebla capital, señaló que el servicio de alumbrado público es una obligación constitucional de los Ayuntamientos, por lo que no puede ser negado a los ciudadanos bajo ninguna circunstancia o situación como la negación del rechazo del DAP.

En ese sentido, dijo que no debe ser un pretexto para que no se otorgue el servicio la negación del cobro del DAP, pues desde la administración pasada no se tenía contemplado el ‘tarifazo’ en su Ley de Ingresos y no afectó a la prestación del servicio.

Asimismo, destacó que el municipio debe de destinar parte de su presupuesto para garantizar el servicio a la gente, así como la instalación de más luminarias o mejoras del servicio.



“No debe de haber ningún temor de las poblanas y los poblanos puesto que el Alumbrado Público es un mandato constitucional al que están obligados a dar los Ayuntamientos, de ninguna manera debe haber ningún temor ni debe de verse así porque recuerda además que ni siquiera en el presupuesto del año pasado existía este rubro ni se cobró el Derecho de Alumbrado Público, es decir, no es algo que les quitaron”, señaló la diputada local.



Por otra parte, Rodríguez Della Vecchia sentenció que es decisión de los Ayuntamientos solicitar un crédito siempre y cuando lo paguen antes de que termine el trienio y bajo el respaldo del Cabildo, por lo que dejó en manos del alcalde Eduardo Rivera el determinar la necesidad de éste.

Aunque puntualizó que no respaldará la petición de contraer deuda pública que genere un cargo para administraciones futuras, ya que generaría un lastre para la ciudadanía el tener que pagar el crédito cuando en estos momentos no hay una deuda pública pendiente en la capital poblana.