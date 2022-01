Gobierno de Puebla peleará legalmente vs Uber para evitar tarifas excesivas

El Gobierno del Estado peleará legalmente para evitar que Uber cobre sus servicios de forma excesiva, después de haber ganado un amparo en contra de la regulación de tarifas, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El gobernador @MBarbosaMX señaló que no están de acuerdo con la suspensión obtenida por @Uber_MEX para evitar la regulación de tarifas, por lo que darán una batalla legal para que no haya abusos de la app de transporte. @Diario_Cambio pic.twitter.com/e9HklIedGQ

El Ejecutivo estatal afirmó no estar sorprendido de que un juez federal le otorgará una suspensión a la empresa estadounidense, por lo que él Estado también presentará un recurso legal.

Esto con el objetivo de evitar que las apps de transporte ejecutivo realicen cobros excesivos que afecte la economía de los poblanos.

"No nos sorprende, no vamos a apartarnos de nuestra ruta de defender a los ciudadanos (...) vamos a pelear legalmente no estamos de acuerdo, que se decida por la autoridad quien tiene razón", declaró.