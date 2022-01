Gobierno estatal presentará recursos vs amparo de Uber por regulación de tarifas (VIDEOS)

La batalla legal entre Uber y el gobierno del estado continuará, toda vez que el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que se interpondrá un recurso legal para evitar el abuso en el cobro de tarifas de la app de transporte ejecutivo.

Durante su conferencia matutina el Ejecutivo Estatal afirmó no sorprenderse de que un juez federal le concediera un amparo a la empresa estadounidense, que argumentó que se afectaba el principio de oferta y demanda.

Por ello es que adelantó que se presentará un recurso a fin de que la plataforma de transporte ejecutivo no realice cobros excesivos en contra de sus usuarios, tal y como ha sucedido en semanas pasadas.

"No nos sorprende, no vamos a apartarnos de nuestra ruta de defender a los ciudadanos (...) vamos a pelear legalmente no estamos de acuerdo, que se decida por la autoridad quién tiene razón", declaró.