Solís pide a Lalo hacer a un lado su soberbia y dejarse apoyar para combatir la inseguridad

El diputado reveló que la titular de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento no se ha acercado con la comisión de Seguridad con motivo de adquirir mejores herramientas para el combate de la delincuencia

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Roberto Solís, señaló que el alcalde Eduardo Rivera Pérez debe de hacer a un lado su soberbia para trabajar en equipo con el Congreso y el estado para mejorar la situación de inseguridad en la que está sumergida la capital poblana.

En entrevista para CAMBIO, Roberto Solís reveló que hasta la fecha no ha tenido ningún acercamiento por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla para poder generar herramientas jurídicas que les ayuden a disminuir los índices delictivos de la ciudad.

En ese sentido, el diputado morenista calificó como un acto de soberbia el que la administración a cargo de Eduardo Rivera Pérez no haya tenido un acercamiento para que haya un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, hecho por el cual destacó que no es posible ayudarles si no tienen una cercanía con el legislativo estatal.



“Es alarmante lo que está pasando principalmente en Puebla capital, porque el actual presidente pues fue muy crítico con la administración pasada y los temas de seguridad son muy sensibles; (…) también si no hay un acercamiento, si sigue como esta soberbia de que nosotros lo podemos todo pues tampoco se puede”, destacó el diputado.



Roberto Solís también recordó que el actual edil capitalino criticó en reiteradas ocasiones a la pasada administración por la falta de seguridad en el municipio, hecho que no ha podido contrarrestar en los meses que lleva en el cargo, agregando que ya no hay espacios para pretextos.

También calificó como lamentable el incremento de diversos ilícitos en Puebla, además de la poca reacción de las autoridades municipales para contener el crecimiento de los índices delictivos.

Finalmente, informó que en las próximas semanas mantendrá mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en donde están organizando diversas iniciativas que presentarán a lo largo de febrero, con las cuales pretenden ayudar a la disminución de los delitos en todo el estado dotando de herramientas jurídicas a la dependencia para realizar su trabajo.