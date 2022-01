Hackean WhatsApp de Mónica Silva y Carlos Evangelista para pedir dinero a sus contactos

El diputado Carlos Evangelista Aniceto y la diputada Mónica Silva Ruiz fueron víctimas de la delincuencia al ser clonados sus perfiles de WhatsApp para que a través de sus números sus contactos fueran extorsionados pidiendo depósitos a cuentas bancarias bajo la promesa de reintegrar el dinero.

La nueva modalidad delictiva llegó hasta el Congreso del Estado, en donde dos diputados de la LXI Legislatura ya han sido víctimas del nuevo método de clonación de redes sociales con la intención de extorsionar a personas desde sus perfiles.

El diputado Carlos Evangelista fue la primera víctima de este tipo de casos, pues tras culminar la sesión extraordinaria del Pleno, en donde los legisladores debatieron sobre el cobro del ‘tarifazo’ del DAP, sus contactos comenzaron a recibir mensajes pidiendo que hicieran un depósito urgente incluso en la madrugada del 24 de diciembre.

A través de la cuenta de WhatsApp de Carlos Evangelista, enviaban mensajes en donde decía estar en un problema, para posteriormente pedir que se realizara un pago urgente debido a diversos fallos que tenía su banca móvil para que cuando funcionara a la perfección reintegrara el dinero.

Este miércoles la diputada Mónica Silva a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a sus contactos para no caer en este tipo de extorsiones que se están realizando a través de su número celular, además de hacer el reporte correspondiente a la compañía que le brinda el servicio telefónico.

En el mensaje que están mandando solicita que se realice un depósito a una cuenta bancaria de manera urgente, el cual no puede realizar porque la cuenta se encuentra bloqueada, bajo la promesa de regresar el dinero más tarde.

“Lo que pasa es que me urge hacer un pago que tenía que haber hecho ayer pero no me acordé y ahorita lo quise hacer pero mi cuenta se bloqueó y pues quería pedirte ese favor si me puedes prestar dinero para hacerlo y más tarde te lo regreso”, dice el mensaje.