Telocico de Barbosa a Coparmex: son lo más rancio de la derecha (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta nuevamente puso en su lugar y exhibió a los empresarios al señalar que éstos no pagan sus impuestos ni tampoco apoyan en temas como el combate a la delincuencia, calificando a la Coparmex como la "derecha rancia" de Puebla.

El mandatario consideró que el sindicato empresarial no es una representación de la ciudadanía, toda vez que solamente se enfocan en salvaguardar sus intereses propios, además de no contribuir a la generación de empleos, sino solamente a dar opiniones.

Barbosa Huerta también aseveró que dentro de las cámaras empresariales existen personas que se ostentan como empresarios cuando en realidad no lo son, sino sólo son empleados o gerentes.

"No son los empresarios que le dan empleo a la gente, en Coparmex se alojan más voces ilegítimas que se toman el derecho de hablar en nombre de la ciudadanía (…) lo más rancio de la derecha poblana está en la Coparmex.", expresó.

En este sentido recriminó que la Coparmex solamente ha generado críticas en contra de su administración, sin embargo no ha contribuido con el combate a la pandemia del COVID-19 ni a mejorar la seguridad del estado.

Además, criticó el hecho de que en lugar de aportar equipamiento para los cuerpos de seguridad, se dediquen únicamente a la entrega de diplomas, considerando que eso no mejora al combate a la inseguridad.

Inclusive refirió que hay empresarios que solamente se la pasan quejándose, sin embargo no realizan el pago de sus impuestos al utilizar mecanismos fiscales para no hacer los pagos que les corresponden.

“De pagar impuestos ni pagan, cuando se les revisa si pagan no están pagando, me guardo los nombres de líderes de cámaras empresariales que cuando se ha hecho revisiones se ve que no pagan, hacen triquiñuelas fiscales.”, expresó.