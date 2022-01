Barbosa responde a Coparmex; asegura que su administración no cederá ante grupos de presión

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración no cederá a grupos de presión como las cámaras empresariales, toda vez que ese tipo de acciones serán ignoradas.

En su conferencia matutina aseguró que se respetan todos los tipos de ideología, ya que eso genera una pluralidad dentro de la sociedad.

Sin embargo, refirió que no se deben generar grupos de presión para sólo criticar a las autoridades, ya que eso no contribuye a mejorar el bienestar social.

"Que sigan expresándose y es su derecho pero hasta ahí pero no como grupos de presión porque si no sencillamente no les haremos caso.", expresó.