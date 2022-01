Nora Merino pide a Lalo dejar de ‘echar culpas’ y trabajar en soluciones

La diputada Nora Merino Escamilla hizo un llamado al alcalde Eduardo Rivera Pérez para que en lugar de estar buscando ‘echar culpas’ por la supuesta falta de recursos ante la negación del cobro del DAP en la capital, busque soluciones para realizar sus obligaciones como gobierno municipal esto ante la amenaza del panista de presentar una acción de inconstitucionalidad por el rechazo del tarifazo en su municipio.

En entrevista para CAMBIO, la diputada enfatizó que la decisión de no aprobar el cobro del DAP en el Ayuntamiento de Puebla, fue tomada debido a que desde el 2021 el gobierno municipal no contaba con este ingreso en su presupuesto, por ende, consideraron que no era necesaria una mayor captación de recursos.

En ese sentido, la diputada dijo que el alcalde Eduardo Rivera está en su derecho de poder manifestarse o pronunciarse en contra de la negación del tarifazo en la capital, aunque puntualizó que el legislativo está tranquilo con el trabajo que realizó en el análisis de la propuesta.

Finalmente, Merino Escamilla pidió a Eduardo Rivera acatar el acuerdo tomado por el Congreso del Estado, el cual es el máximo órgano en legislativo del estado, y buscar soluciones ante la supuesta falta de recursos que menciona, pues no ha cambiado la situación del municipio respecto a los Ingresos que percibió en 2021.

El alcalde panista, refirió en una entrevista que analiza la presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar revertir el dictamen del Congreso Local y así forzar el cobro del tarifazo por el DAP a los poblanos.