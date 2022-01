Nora Merino le insiste a Lalo en hallar otra forma de buscar recursos y no aferrarse al DAP

Nora Merino Escamilla pidió al alcalde Eduardo Rivera Pérez buscar soluciones para poder tener recursos que erogar sin necesidad de la aprobación del DAP, y coincidió con Fernando Morales que aunque el panista está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del DAP los diputados votaron en consciencia el rechazo de la propuesta.

En entrevista para CAMBIO, la diputada enfatizó que la decisión de no aprobar el cobro del DAP en el Ayuntamiento de Puebla fue tomada debido a que desde el 2021 el gobierno municipal no contaba con este ingreso en su presupuesto, por ende, consideraron que no era necesaria una mayor captación de recursos.

En ese sentido, la diputada dijo que el alcalde Eduardo Rivera está en su derecho de poder manifestarse o pronunciarse en contra de la negación del ‘tarifazo’ en la capital, aunque puntualizó que debería mejor buscar soluciones ante la supuesta falta de recursos que menciona, pues no ha cambiado la situación del municipio respecto a los Ingresos que percibió en 2021.



“Que no parezca berrinche, por el contrario, que en lugar de estar buscándole como no y estar quejándose de algo que ya es un hecho que se busque la solución para poder dar calidad en el tema del alumbrado público; el alcalde está en su derecho para poder manifestarse, de poder decir que está en contra, de poder buscar ampararse, pero nosotros estamos con la tranquilidad de saber que hicimos lo correcto”, destacó la diputada.



Por su parte, el diputado Fernando Morales, explicó que la decisión de no aprobar el cobro del DAP en el municipio de Puebla específicamente, fue debido a que ya cuenta con herramientas de recaudación de recursos por lo que no consideraron necesario cargar un cobro extra a la ciudadanía.



El diputado y dirigente de Movimiento Ciudadano, @FerMoralesMtz explicó que el alcalde @eduardorivera01 está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la @SCJN

Debido a esto, se centraron en aprobar y analizar el ‘tarifazo’ en municipios que tienen menores ingresos tanto federales como estales y propios, por lo que consideraron que un apoyo podría ser el DAP para tener más recursos con la finalidad de ejecutar obras que sean de mayor utilidad para la ciudadanía.